Kulturens Visionsdag 2020 afvikles i Hadsund KulturCenter

Sådan lyder opfordringen fra Region Nordjylland, når de inviterer til Kulturens Visionsdag 2020, onsdag 2. september 2020 i Hadsund KulturCenter.

Regionsrådet vedtog i slutningen af 2018 ”Kulturplan 2019-2022” og prioriterede samtidig kulturbudgettet for 2019 og 2020. Efter to års erfaringer er det nu tid til en revision af kulturplanen, og de fokusområder, som skal danne grundlag for, hvordan kulturmidlerne anvendes i årene 2021 og 2022.

Spørgsmålene er mange! Hvilke muligheder ser vi for det nordjyske kulturliv? Hvilke udfordringer er der i forhold til at realisere disse muligheder? Hvad kan hjælpe den gode udvikling på vej? Og hvad kan Region Nordjylland bidrage med i den forbindelse?

- Med visionsdagen indleder vi revision af kulturplanen med at lytte til det nordjyske kulturliv, som vi med to års mellemrum i øvrigt har gjort de sidste 10 år. Vi har tidligere besøgt Thy, Jammerbugt, Vesthimmerland og Aalborg, og ser nu frem til at komme til Østhimmerland. I den forbindelse – en stor tak til Mariagerfjord Kommune for at stille medarbejdere og lokaler på Hadsund Kulturcenter til rådighed, fortæller Ole Stavad, formand for Udvalg for Regional Udvikling i Region Nordjylland, og siger videre:

- Vi glæder os til at møde deltagerne, og vi er taknemmelige for, at de - som ellers er travle kulturaktører - vil afsætte det meste af en arbejdsdag til os, men deltagernes bidrag bliver et vigtigt input til revision af Regionen Nordjyllands ”Kulturplan 2019-2022” og til fastlæggelse af fokusområder for 2021 og 2022.

- Vi tror og håber samtidig, at deltagerne - udover indflydelse - også får udbytte af dagen i form af ny inspiration og nye relationer. For kun i tæt samarbejde kan vi sikre, at det nordjyske kulturliv fortsætter med at udvikle sig til glæde og gavn for alle nordjyder, slutter Ole Stavad.

Program

Deltagerne blive budt velkommen af Ole Stavad og borgmester Mogens Jespersen, og programmet for dagens indeholder har kultur planens tre fokusområder som udgangspunkt:

Kulturen i samspil med andre områder, herunder sundhed, uddannelse, byudvikling, klima etc.

Synlighed og kulturel udvikling, herunder Kulturmødet, kulturarv og stedbundne kvaliteter.

Samarbejde og netværk, herunder netværk, samarbejde og bæredygtighed.

Dagens diskussioner er et input til udviklingen af Region Nordjyllands Kulturplan 2019-2022 og kan dermed være med til at forme Region Nordjyllands indsatsområder og aktiviteter i løbet af de kommende år Vært er regionsrådsmedlem og udvalgsformand Ole Stavad. Moderator under debatterne er Søren Mikael Rasmussen, partner og rådgiver, Rasmussen & Marker