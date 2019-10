KulturenRebild lokker med info og kolde cash

REBILD: Foreningen KulturenRebild har nu efterhånden været i arbejde i nogle måneder, og umiddelbart efter efterårsferien udsender foreningen andenudgaven af det nye, lokale kultur- og oplevelsesmagasin ”Derudad”.

Tirsdag 6. november kan interesserede høre mere om foreningens arbejde - og det nye magasin - ved et såkaldt netværksmøde på Kulturstationen i Skørping.

- Formålet med netværksmødet er dels at informere om Foreningen KulturenRebilds arbejde, om magasinet og om udviklingsmulighederne og tiltagene i 2020 og længere frem. Dels at give mulighed for at netværke på kryds og tværs mellem det vidtfavnende foreningsliv – og på den måde skabe nye relationer og konkrete projekter, der kan arbejdes sammen om og udvikles videre på, forklarer Henrik Bugge Mortensen på vegne af KulturenRebild.

Som et ekstra trækplaster har foreningen inviteret Spar Nord fonden, som på mødet i Skørping vil informere om muligheden for at søge økonomisk projektstøtte hos fonden.

På netværksmødet vil Spar Nord Fonden desuden uddele tre donationer á 10.000 kr. til tre foreninger, som forinden har indsendt en ansøgning.

- Vi vil gerne støtte lokale idéer, som gør en forskel. Derfor benytter vi lejligheden til at hylde tre foreninger, som gør noget særligt for lokalområdet, med 10.000 kr. til hver, forklarer direktør i Spar Nord Støvring, Lisa Kjær.

I udvælgelsen af de tre projekter, sætter komiteen stor pris på initiativer, der glæder og gavner det lokale fællesskab. Projekter, hvor foreningen også selv bruger energi og ressourcer på at nå målet.

Komiteen består af direktør i Spar Nord Støvring Lisa Kjær, bankrådsformand og musikchef i STUBhuset Helle Jørgensen og formand for KulturenRebild Jes Kaa Kristophersen.

Foreninger, der gerne vili betragtning til et skulderklap, opfordres til at sende en mail til Lisa Kjær på mail-adressen lkj@sparnord.dk senest 1. november og fortælle om deres konkrete projekt, dets betydning for foreningen og økonomien i projektet.

Tre af de deltagende foreninger i netværksmødet vil således - udover hyggeligt samvær, orientering og fælles inspiration kunne se frem til at gå hjem fra mødet i Skørping med 10.000 kr. ekstra på lommen. Af hensyn til planlægningen bedes foreningerne tilmelde sig inden 1. november via mail-adressen bestyrelsen@kulturenrebild.dk