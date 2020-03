NORUP: Kuldegysninger og beundring i Norup bredte sig i Norup, da Støtteforeningen for Vindblæs Friskole for nylig inviterede til foredrag i Frihallen i Norup med Tina og Mikkel Muhl.

Begge fortalte de om deres opvækst, som for Tina Muhls vedkommende havde været præget af overgreb, incest og vold.

Og om, hvordan de sammen rejste sig efter uhyrlighederne.

Det blev til et par spændende timer i selskab med to dygtige formidlere, som følelsesmæssigt formåede at give publikum både kuldegysninger samt til at grine højlydt.

125 mennesker havde købt billet til foredraget denne aften, som var arrangeret af Støtteforeningen for Vindblæs Friskole. Bestyrelsesmedlem Louise Brunbjerg Kilian glæder sig over fremmødet og aftenens forløb:

Stolte over forløbet

- Vi er glade for og stolte over at se så mange mennesker til foredrag i Norup.

- Og hvad vi laver i overskud på en aften som den her, donerer vi eksempelvis til Vindblæs Friskole og Børnehave, når de har et ønske om at indkøbe nyt materiel.

- På den vis har friskolen for nylig fået penge til blandt andet et nyt udekøkken samt robotter til brug i matematikundervisningen, oplyser Louise Brunbjerg Kilian.

Hvis du ønsker at høre mere om Støtteforeningen for Vindblæs Friskoles arbejde, kan de findes på Facebook.