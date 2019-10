Krigens gru rammer Skørping

SKØRPING: 3. oktober 2015 blev Læger uden Grænsers hospital i Kunduz, Afghanistan, angrebet. Mindst 42 mennesker mistede livet, og 37 mennesker blev skadet - primært patienter og ansatte på hospitalet.

Plastikkirurg Samir Ayobi arbejdede på hospitalet i månederne op til angrebet, og fortæller mandag 21. oktober om sine oplevelser i Kunduz ved et arrangement på Kulturstationen i Skørping.

Det er Læger uden grænser, der står bag arrangementet, som afvikles under overskriften ”Stop bombning af hospitaler”.

Udover Samir Ayobis foredrag bliver der mulighed for at høre den gribende fortælling ”Det, der gik tabt” om bombeangrebet 3. oktober 2015 - og via virtual reality kan tilhørerne selv opleve, hvordan det er at befinde sig på et hospital, der bliver angrebet.

Der vil i forbindelse med arrangementet være mulighed for at købe kaffe og kage.

- Og så er arrangementet i øvrigt uegnet for børn, indskærper Maria Ruwald Juhl, fra Læger uden Grænser.