Kreativiteten sat på prøve i 6. klasserne

REBILD: De unge mennesker har noget at leve op til, når Rebild Kommune 30. oktober afvikler kreativitetskonkurrence for samtlige kommunes godt 400 6. klasses elever.

I en ny undersøgelse, lavet af Fonden for Entreprenørskab, ligger Rebildskolerne øverst i Nordjylland, når det kommer til at lære eleverne om entreprenørskab - og på nationalt plan indtager Rebild en nydelig syvendeplads.

Kreativitetskonkurrencen i Skørping Idrætscenter indgår som en del af ”Projekt Edison”, og hovedtemaet i år bliver ”Værdifulde fællesskaber”.

Eleverne udvikler gruppevis deres ideer hjemme på skolen som led i et undervisningsforløb, der er tilrettelagt af Fonden for Entreprenørskab, og på finaledagen skal de så fremlægge deres ideer for en gruppe af frivillige voksne dommere, udgjort af politikere, erhvervsfolk, forskere, undervisere mv.

Vinderne fra den lokale finale går videre til landsfinalen i november.