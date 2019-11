Kor synger julen ind i ”Huset”

STØVRING: Feel-good-filmen ”Love Actually” får du ikke at se, når Støvringkoret holder julekoncert i ”Huset” i Støvring torsdag 5. december, men du vil kunne høre korets fortolkning af den kendte afslutningssang fra den elskede julefilm, nemlig ”God only knows”.

Der er også et par andre nye ting på programmet.

Bl. a. vil mange sikkert kunne nikke genkendende til et andet meget kendt og iørefaldende Beach Boys-nummer.

Dertil kommer naturligvis et bredt udvalg af julesange, ligesom der også er indlagt et par fællessange, så alle får mulighed for at synge med og måske blive inspireret til selv at synge i kor.

Specielt flere mandsstemmer er meget velkomne, hvorimod der er venteliste for andre stemmer.

Efter julekoncerten holder Støvringkoret juleferie frem til 23. januar.