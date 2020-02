Kongerslev-kvinder giver aldrig op

KONGERSLEV: Kongerslev Idrætsforenings senior håndboldkvinder holder fortsat gejsten oppe.

Holdet mønstrer 13 spillere, og det er lykkedes at hente nogle flere ældre spillere tilbage i klubben igen.

- I efteråret 2018 fik vi akkurat skrabet et lille hold sammen til at starte dame serie 4 op igen efter flere år uden en senior afdeling.

Gamle spillere tilbage

- Og sidste efterår kom der altså nye spillere til, så vi nu kan stille med 13 spillere, og det har været et dejligt pust for holdet, fortæller Gitte L. H. Andersen fra Kongerslev IF Håndbold.

- Vores træner, Maja Andersen, gør et flot stykke arbejde til træning og kampe.

- Og der er heldigvis altid plads til, der er altid plads til smil og hygge.

- Alle kæmper bravt alle med god gejst, og selv om det kniber med at vinde, fejler modet og lysten til at være med ikke noget, forsikrer Gitte L.H. Andersen.

- Vi går hver gang på banen med troen på, at vi vinde - og vores målsætning er at bevare humøret og gejsten og spilleglæden, tilføjer hun.