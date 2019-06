Kongelig ballet i bakkerne

REBILD: Det er unægteligt ingen hverdagsbegivenhed, at man i Himmerland kan opleve ballet i international topklasse.

På den baggrund er forventningerne også i top, inden den Kongelige Ballets sommerturné onsdag lægger vejen omkring Rebild Bakker - som det eneste sted i Nordjylland.

- Vi har den mest fantastiske naturkulisse i Rebild Bakker, og jeg kan ganske enkelt ikke forestille mig en smukkere ramme for Den Kongelige Ballet end her.

- Det er gratis at overvære forestillingen, og der vil helt sikkert komme et stort publikum, forudser formand for Rebild Kommunes kultur- og fritidsudvalg Gert Fischer.

Den Kongelige Ballets sommerturné i år er den største til dato med i alt ti stop rundt i Danmark, og balletmester Nikolaj Hübbe fortæller, at der både bliver noget helt klassisk, nogle publikumsfavoritter og to helt ny-koreograferede værker, og han lover, at han har taget nogle af de allerbedste dansere med på turné.

Programmet omfatter otte små balletter: Grand pas Classique, Hvid pas de deux fra Kameliadamen, Solo og Pas de deux fra 2. akt af Askepot, Pas de six fra Ryamonda og de to helt nye værker: Sange uden ord af Nathan Compiano og Duo af Oliver Starpov, samt finalenummeret Tarantellen fra Napoli.

De 16 medvirkende dansere er Ida Praetorius, Kizzy Matiakis, Marcin Kupinski, Gregory Dean, Jonathan Chmelensky, Jón Axel Fransson, Ji Min Hong, Stephanie Chen Gundorph, Silva Selvini, Astrid Elbo, Wilma Giglio, Alexander Bozinoff, Guilherme de Menezes, Emma Riis-Kofoed, Mattia Santini og Ryan Tomash.