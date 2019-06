Koncert skyder byfesten i gang

ROSTRUP: Onsdag 12. juni skydes årets byfest i Rostrup traditionen tro i gang med koncert i byens kirke.

Klokken 19 indtager kvartetten Dissing & Las kirkerummet, og der er risiko for gåsehud og ståpels, når de fortolker Bob Dylans største numre.

Kender man ikke ret meget til Bob Dylans sange, er her en fantastisk chance for at stifte bekendtskab med den legendariske folkemusiker, som også mestrer genrerne rock, country, blues, gospel og popmusik.

Dylan vandt i 2016 Nobelprisen i litteratur, og ikke uden grund, og han har været en vigtig inspirationskilde for nogle af verdens største musikere.

Efter koncerten indbydes alle til gratis kaffebord på festpladsen ved klubhuset, hvor også resten af ugens festarrangementer løber af stablen.