Koncert med afsæt i Sibirien

DOKKEDAL: Søndag 11. august giver duoen Toke Møldrup, cello, og Bjarke Mogensen, accordeon, Vildmosekoncert i Dokkedal.

Det er ret nyt, at accordeon har fået plads idet klassiske musikliv, men – som det ofte er tilfældet – er det affødt af en tilfældighed.

Under de strenge vilkår i datidens Sovjetunionen gav cellisten Mstislav Rostropovich nogle koncerter i Sibirien, og her var det umuligt at opdrive et klaver til samspil, så han måtte ”tage til takke” med en accordeon, og siden har andre cellister benyttet det samspil.

Dagens duo, Toke Møldrup og Bjarke Mogensen, er begge født i 80’erne og er derfor vokset op med lokale musikskoler, hvor de har fået mulighed for at udvikle deres talenter. Bjarke Mogensens instrument, accordeon, er en harmonika, hvor man kan spille melodien med begge hænder, og den funktion bringer den i nærheden af et klaver. Det gik stærkt for ham i Rønne, for allerede som 13-årig spillede han som solist med München Symfoniorkester, og siden har vejen været brolagt med mange præmier og koncerter rundt om i Verden.

Toke Møldrup har også en både tidlig og omfattende karriere bag sig.

I 10 år har han været førstecellist i Copenhagen Phil og spiller derudover solokoncerter, når han ikke optræder i duo sammen med Bjarke Mogensen.

Publikum hos Vildmosekoncerterne har tidligere oplevet Bjarke Mogensen, idet han også spiller med i ensemblet Kottos, som senest spillede på egnen i 2018.

Ved koncerten 11. august spiller Toke Møldrup og Bjarke Mogensen værker af bl.a. Vivaldi, J. S: Bach, F. Schubert og D Scarletti.