Koncert i Astrup med Kaya Brüel og Ole Kibsgaard

ASTRUP: En duo bestående af Kaya Brüel og Ole Kibsgaard gæster Astrup Kirke, når der 21. maj er koncert i kirken i forbindelse med den årlige byfest.

Kaya Brüel og Ole Kibsgaard har dannet musikalsk makkerpar i mange år.

De har skrevet og indspillet musik sammen, og de har leveret et hav af koncerter til både børn og voksne, så det er scenevante, professionelle musikere, som man kan stifte bekendtskab med i Astrup.

Duoen spiller et repertoire af udvalgte sange, hvortil der knytter sig en lille personlig historie, sange der har krydset deres veje eller inspireret dem.

Kaya Brüel blev i 1991 landskendt med den smukke ballade ”Shower The People”, og Ole Kibsgaard kender mange fra hans tid i Shu-Bi-Dua - det er en formidabel guitar-spiller, som denne aften skal akkompagnere Kaya Brüel.

Konstellationen Brüel-Kibsgaard garanterer en stemningsfuld koncert, som bliver fremført med nærvær og indimellem med en god portion humor.

Årets ”festkoncert” er i år ikke helt gratis. Astrup menighedsråd har bestemt, at byens borgerforening skal have mulighed for at tjene lidt ekstra til sit virke, så alle koncertgængere skal erlægge 50 kr. ved indgangen.

Pengene gå ubeskåret til borgerforeningens tiltag.