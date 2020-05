Kommuner står ved sommerferietilbud

MARIAGERFJORD/REBILD: Trods coronakrisen spiller Rebild og Mariagerfjord kommune friskt ud og fastholder populært sommertilbud til skoleelever.

Selvom det ville være nemmest at aflyse, insisterer de to kommuner nemlig på at gennemføre aktiviteterne i det omfang, at det kan lade sig gøre.

Der bliver åbnet for tilmelding 14. maj klokken 15, og Maria Grønhøj Bisgaard, der er ansvarlig for Aktiv Ferie i Mariagerfjord Kommune, opfordrer forældrene til at sidde klar ved tasterne.

Hold dig klar ved tasterne

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet, og pladserne plejer at blive revet væk i løbet af ganske få minutter.

- Alle børn fortjener en aktiv sommerferie med masser af gode oplevelser.

- Det er særligt aktuelt i denne tid, hvor mange aktiviteter er aflyst.

- Derfor fortsætter vi planlægningen af vores sommertilbud, og vi håber naturligvis, at vi kan afvikle dem på sikker og god måde, siger Jane Grøn (S), der er formand for Mariagerfjord Kommunes kultur- og fritidsudvalg.

Kommunerne og de lokale foreninger er altså endnu engang på banen med Aktiv Ferie, som er et populært tilbud til elever i 2. - 6. klasse.

I ugerne 27 til 32

I sommerugerne 27 og 32 kan børnene prøve kræfter med lang række aktiviteter, såsom cirkusskole, karate, bmx, musikværksted, rollespil, madlavning, armbrydning og ridning.

- Aktiv Ferie er et rigtig godt eksempel på, hvordan kommuner og foreninger kan skabe gode aktiviteter for børn.

- Kommunen sørger for alt det administrative, og foreningerne leverer alt det sjove, fremhæver Jane Grøn.

I år forventer arrangørerne, at aktiviteterne må afvikles på anderledes måde, hvor børnene skal holde afstand til hinanden.

Købt eller solgt?

- I øjeblikket aner vi ikke om vi er købt eller solgt.

- Men vi synes, at vi skylder børnene at gøre en ekstra indsats for at få gennemført Aktiv Ferie.

Det vil ske efter myndighedernes anvisninger og i tæt dialog med de frivillige, som står for afviklingen af aktiviteterne, forsikrer Jane Grøn.

Formand for Rebild Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg Gert Fischer (V) glæder sig ligeledes, at der arbejdes på at gennemføre sommeraktiviteterne for børnene:

Rebild-glæde

- Mange børn i Rebild Kommune har været glade for de tilbud, som vores foreninger stabler på benene i forbindelse med Aktiv Ferie.

- Vi vil gøre vores bedste for, at de, også i år, har mulighed for at være aktive i deres sommerferie.

- Selvfølgelig efter myndighedernes anvisninger og med de sundhedsmæssige forbehold, som der naturligvis skal tages i denne tid, siger Gert Fischer.

- Aktiv Ferie er et godt eksempel på det gode foreningsarrangement, vi har i Rebild Kommune, og det ligger i øvrigt i tråd med det gode samarbejde, som vi har ambitioner om.

- Vi er selvfølgelig i tæt dialog med foreningerne, som er dem der står for afviklingen af aktiviteterne, så vi kan imødekomme de udfordringer, der kan opstå som følge af de særlige omstændigheder.

- Først og fremmest sørger vi for, at foreningerne har de bedste forudsætninger for at skabe nogle sundhedsmæssige forsvarlige og gode aktiviteter for børnene, slutter Gert Fischer.

Gebyr refunderes, hvis....

I år har man valgt at droppe den sædvanlige folder, så den ikke bliver en smittevej.

Den går nemlig igennem mange hænder fra trykkeriet, til den når børnenes skoletasker.

Ingen bliver dog snydt for information om Aktiv Ferie.

- Vi har et godt samarbejde med skolerne, og folderen sendes elektronisk ud til alle forældre til børn i 2.-6. klasse via Aula og øvrige digitale medier, forklarer Maria Grønhøj Bisgaard, ansvarlig for Aktiv Ferie i Mariagerfjord Kommune

- Vi har også en masse arrangører, som står på spring til at fortælle om tilbuddet til deres netværk.

- Aktiv Ferie har desuden sin egen Facebookside, og så er al information om hold og tilmelding tilgængelig på hjemmesiden aktiv-ferie.nu, pointerer Maria Grønhøj Bisgaard.

Hvis det skulle ske, at Aktiv Ferie alligevel må aflyses får forældrene refunderet tilmeldingsgebyret.