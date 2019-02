Kommunen henter varme hænder i ledighedskøen

MARIAGERFJORD: I Mariagerfjord Kommune skal ledige hænder trylles til varme hænder.

Fjordkommunen vil give ledige, der lyst til at arbejde med mennesker, chancen for en ny start med en sosu-uddannelse.

Indtil videre har ni ledige takket ja til tilbuddet om et kursus á 45 dage, der skal kvalificere dem til at arbejde i ældreplejen.

De får også tilbudt en uddannelsesaftale, der sikrer dem løn under hele uddannelsen, hvis de tager hul på uddannelsen til enten sosu-assistent eller sosu-hjælper til august.

Initiativet er et samarbejde mellem ældreplejen og jobcentret i Mariagerfjord, og håbet er, at det vil skaffe flere varme hænder til den lokale ældrepleje.

Mariagerfjord Kommune har nemlig svært ved at skaffe faglært arbejdskraft til plejecentrene og hjemmeplejen. Det samme billede tegner sig på landsplan.

- Langt hen af vejen får vi ansat dem, vi skal bruge. Men ikke altid. Vi har i nogle tilfælde måttet ansætte ufaglærte, fordi vi ikke har kunnet fylde op.

- Vi har store ambitioner. Derfor vil vi også gerne ansætte de bedste. Men det er klart, at det er lettere, hvis der ligger 25 ansøgninger frem for tre. Vi har brug for at brande os stærkere.

- Derfor intensiverer vi samarbejdet med jobcentret i forhold til, om nogle af de ledige kunne være nysgerrige på et arbejde på ældreområdet, siger sundheds- og ældrechef Tue von Påhlman.

Mandag begyndte de ni ledige på det indledende kursus hos SOSU Nord i Aalborg.

Vælger de at fortsætte på skolebænken, betaler ældreplejen i Mariagerfjord deres løn under hele uddannelsen.

- Mange ledige har svært ved at klare sig på en SU, fordi de allerede har etableret sig. Derfor har vi valgt at indgå uddannelsesaftaler med de ledige, så de allerede på grundforløbet får løn på skoleophold, fortæller Lene Vejrhøj Busk, rekrutteringskonsulent i Mariagerfjord Kommune.

50-årige Anne-Marie Østergaard Kreutzer er en af dem, der har takket ja til tilbuddet om en uddannelsesaftale.

- Jeg har arbejdet som personlig hjælper i mange år, så arbejdet med mennesker er ikke nyt for mig. Jeg ser det her som en gylden mulighed for at få papir på det, jeg brænder for. Det havde aldrig været en mulighed for mig, hvis jeg skulle tilbage på en SU, siger Anne-Marie Østergaard Kreutzer.

Hun og de andre ledige, der takker ja til en uddannelsesaftale, er ikke garanteret job i kommunen. Men chancerne er gode, siger sundheds- og ældrechef Tue von Påhlman:

- Jeg kan ikke love nogen arbejde. Men med den størrelse kommunen har, er jeg sikker på, vi nok skal få det til at gå hånd i hånd. Når de når ud på den anden side med et bevis for deres uddannelse, vil de være meget attraktive.