Kommune har nu papir på at være elevvenlig

Mange vil sikkert hævde, at kommunen også har været det i forvejen, men nu kan Rebild Kommune - helt officielt - kalde sig ”Elevvenlig Kommune”.

Det skyldes, at kommunen netop har indgået en partnerskabsaftale med elevorganisationen Danske Skoleelever. En aftale, som bl. a. også indebærer, at der i Rebild bliver etableret et nyt fælleselevråd på tværs af kommunens folkeskoler.

Det sidste har elevrådene fra alle kommunens skoler netop nikket ja til i forbindelse med en fælles online-visionsdag.

- Jeg er rigtig glad for, at Rebild Kommune endelig bliver Elevvenlig Kommune.

- Udover at kommunen nu får et fælleselevråd, vil kommunen fremover i højere grad lytte og involvere eleverne i flere beslutninger.

- Jeg håber og tror på, at fælleselevrådet kommer til at få reel indflydelse på skolepolitikken i kommunen, og derfor opfordrede jeg også alle elevrådsrepræsentanterne til at gå efter en plads i fælleselevrådet.

- Det bliver rigtig fedt, forudser Mathias Keimling, næstformand i Danske Skoleelever.

En af dem, der godt kunne tænke sig at stille op til en plads i fælleselevrådet, er Ida Marie Eugene Gregersen fra Terndrup Skole.

- Jeg vil gerne med i fælleselevrådet, fordi det er en mulighed for at få ting til at ske. Og så synes jeg bare, det er en fed ting, at der er nogen, der vil lytte til os elever i stedet for, det kun er voksne, der træffer beslutningerne, siger hun.

Daniel Mark Kristensen fra Terndrup Skole er på samme linje.

- Det er godt for eleverne med sådan et fælleselevråd, fordi det kan være med til at gøre vores skolegang bedre og det er en rigtig god ide at finde på noget sammen på tværs af skolerne, vurderer han.

Kommunen tror også på, at eleverne kan bidrage positivt til debatten med relevante input.

- Målet med fælleselevrådet er at få nogle gode dialogpartnere, og så skal vi have elevernes stemme på dagsordenen.

- Det er også et mål at gøre elevrådene bedre, og det tror jeg, de bliver, når de får en fælles referenceramme, forudser Thøger Elmelund Kristensen, formand for kommunens børne- og familieudvalg.

Med titlen som Elevvenlig Kommune forpligter kommunen sig til at inddrage eleverne på undervisnings- og skoleområdet, men dét ser udvalgsformanden ikke noget problem i. Snarere tværtimod.

- Det er kun godt, vi får en kultur, hvor det er naturligt, vi inddrager eleverne. Det gælder på alle niveauer både i klasselokalet, men også på kommunalt niveau.

- Vi vil have en kommune, hvor eleverne er en naturlig stemme, erklærer Thøger Elmelund Kristensen.