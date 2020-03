Kommunal chef igen til Skanderborg

MARIAGERFJORD: Tre år og ni måneder.

Det var, hvad det blev til for Lars Clement som øverste administrative chef i Mariagerfjord Kommune.

Med virkning fra 1. maj skal Lars Clement nu i stedet være kommunaldirektør i Skanderborg Kommune, og borgmester Mogens Jespersen (V) må dermed vinke farvel til, hvad han selv i en pressemeddelelse betegner som ”en dygtig problemknuser, som både er driftssikker og visionær”.

Gav os et nyt blik på os selv

- Lars Clement har bidraget med et nyt blik på vores kommune og har skabt en velfungerende administration.

Den bygger videre på det gode og tillidsfulde samarbejde mellem politikere og ansatte, som vi har tradition for her i Mariagerfjord Kommune, fremhæver Mogens Jespersen.

- Han er en dygtig sparringspartner, der har sans for den politiske beslutningsproces og et skarpt blik for konstruktive løsninger, som kommer borgere og virksomheder til gode.

Og så er det ekstra plus, at han har et humør, som smitter af på hele organisationen, roser Mogens Jespersen.

Trækker på samme hammel

Det er ellers ikke fordi, Lars Clements knap fire år i Mariagerfjord Kommune har stået uden problemer.

Tværtimod var det ”på hans vagt”, at byrådet måtte skære ekstraordinært dybt i servicen - blandt andet på grund af manglende udligning fra staten.

Ikke desto mindre karakteriserer Lars Clement selv perioden som kommunaldirektør i Mariagerfjord som ”de bedste år i mit arbejdsliv”.

- Det er et stort privilegium at være topchef i en kommune, hvor politikere, ledere og medarbejdere trækker på samme hammel, når det gælder om at skabe en kommune, som er et godt sted at bo, leve og arbejde, siger han.

Var direktør i Skanderborg

Lars Clement, der er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, kom oprindeligt til Mariagerfjord Kommune i august 2016 fra en stilling som direktør for børn, unge og miljø hos netop Skanderborg Kommune.

Han anser derfor også muligheden for at vende tilbage til Søhøjlandet som kommunaldirektør som ”et drømmejob”.

- Jeg kender Skanderborg Kommune som en fantastisk arbejdsplads og som en udviklingsorienteret kommune, der går forrest.

- Det er en vækstkommune, der går en spændende udvikling i møde, samtidig med at den eksplosive vækst også rummer betydelige udfordringer.

- Det er en opgave, jeg ser frem til at være med til at løse og en fremtid, som jeg gerne vil være en del af, erklærer den nu snart forhenværende kommunaldirektør i Mariagerfjord.