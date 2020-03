Kom på Boldrup - lær at pode dine egne æbletræer

BOLDRUP: Onsdag 11. marts fra klokken 19 skal du - måske - på Boldrup Museum for at lære at lave dine egne æbletræer.

Elstar, belle de booskop, discovery, herschendsgave, dronning Louise og jonagold er blot nogle få navne på nogle af de mange hundrede æblesorter, som du kan lave din egen udgave af, når Boldrup Museum indbyder til podekursus.

Underviser, Karsten ’Kortbuks’ Hansen har i denne tid travlt med at gøre de mange podekviste og grundstammer klar til forårets kurser.

Herunder altså også på Boldrup Museum - det lille landbrugsmuseum syd for Nørager.

Hvert år ved denne tid bliver her fremstillet utallige forskellige æbletræer, som i dag vokser rundt om i Nord- og Midtjylland.

Karsten Hansen medbringer nemlig podekviste fra flere hundrede forskellige æblesorter, men han opfordrer også til, at du selv medbringer din egen podekvist.

Hvis du selv ejer en podekvist

Eksempelvis, hvis du vil lave en ny udgave af det gamle æbletræ med de fantastiske æbler fra bedstemors have.

Fidusen ved de podede æbletræer er, at det nye træ bliver en helt identisk udgave af det træ, podekvisten stammer fra.

Tilmed i en ny og livskraftig udgave med et langt liv foran sig.

Kurset tilrettelægges af museets skoletjeneste og Boldrup Museumsforening i samarbejde med Karsten Hansen og kræver ikke forhåndstilmelding.

Har du en god rosensaks, så tag den med.

Det koster 100 kroner inklusive kaffe og kage at deltage. Herudover betaler du 20 kroner pr. podning.

Du kan betale kontant eller med mobilepay.