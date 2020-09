Koldkrigsforsker fortæller om planer for angreb på Danmark

Hvordan ville det egentlig være gået Danmark, hvis Den Kolde Krig havde udviklet sig til en rigtig krig?

Det får vi selvsagt aldrig svar på, men torsdag 10. september gør en af Danmarks førende koldkrigshistorikere, Peer Henrik Hansen, alligevel et forsøg.

I et foredrag på Comwell Rebild Bakker tager han udgangspunkt i de militære krigsplaner, som et igangværende forskningsprojekt om Danmark og Polen under Den Kolde Krig har været med til at afdække. Der lå nemlig helt konkrete planer ned til mindste detalje om, hvad der skulle ske med Danmark, og det har således her - godt 30 år efter Den Kolde Krigs afslutning - vist sig, at det netop var Polens ansvar at forberede og planlægge Warszawapagtens angreb og besættelse af Danmark – hvis Den Kolde Krig havde udviklet sig og var blevet varm.

Foredragsholder Peer Henrik Hansen er til daglig leder af Koldkrigsmuseum Langelandsfort, og han er en af Danmarks førende koldkrigseksperter.

Han har blandt andet været med til at afdække landgangsplaner udarbejdet af den polske hær i midten af 1980’erne. Planer, som i detaljer fortæller, hvor og hvordan en invasion af Danmark skulle foregå. Planer, der også involverede brug af atomvåben.

Foredraget med Peer Henrik Hansen indgår i en række af foredrag, som Nordjyllands Historiske Museum arrangerer op til åbningen af Regan Vest – Danskernes Koldkrigs Museum til efteråret 2021. Tidligere har blandt andre Generalløjtnant Kjeld Hillingsø og tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen holdt koldkrigsforedrag med relation til Regan Vest.

Koldkrigsanlægget Regan Vest blev i årene 1963-1968 opført i Rold Skov og fungerede frem til 2003, da trusselsbilledet og forudsætningerne efterhånden havde ændret sig så meget, at anlægget blev lagt i dvaledrift.

Billetterne til foredraget 10. september sælges online via hjemmesiden nordmus.dk og prisen er 125 kr. inkl. gebyr, kaffe og kage.