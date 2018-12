Koldkrigsbunker beriges med endnu en million-donation

GRAVLEV: Koldkrigsbunkeren Regan Vest slap med i sidste uddelingsrunde fra Vækstforum og får nu yderligere 1,2 millioner kroner.

Knap var blækket tørt på finanslovsaftalen, som gav 20 millioner kroner i anlægsmidler til koldkrigsbunkeren Regan Vest, før Nordjyllands Historiske Museum kan glæde sig over endnu et økonomisk bidrag til attraktionen i Rold Skov.

Museet får 1,2 millioner kroner fra Region Nordjyllands Vækstforum.

Endda i sidste ombæring, hvor Vækstforum uddeler penge, så museumsdirektør Lars Christian Nørbach glæder sig i sagens natur over, at Regan Vest nåede med i puljen.

En perle af en attraktion

- Vi var meget tilfredse med Folketingets opbakning, men vi er også rigtig glade for den lokale anerkendelse af projektet, der ligger i denne donation fra Vækstforum.

- Vi ved, at vi har en perle, der kommer til at tiltrække folk langvejs fra til glæde for hele Nordjylland.

- Og pengene fra Vækstforum viser altså, at vi ikke sidder alene med den opfattelse, fastslår en glad museumsdirektør.

Pengene er søgt specielt til et af fem elementer i det nye museum ved koldkrigsbunkeren, nemlig den gule murstensvilla.

Den ligger ud til vejen og ligner og tilsyneladende en hel almindelig bolig for en hel almindelig familie.

Hvis russerne ringede på

Men ikke alt er, hvad det giver sig ud for at være.

I baghaven ligger indgangen til bunkeranlægget Regan Vest, og i villaen boede anlæggets tilsynsførende med sin familie.

Villaen indgik under Den Kolde Krig i driften af bunkeren og udgjorde en del af sikkerhedsberedskabet.

Derfor hører den også til en del af den samlede historie, museet vil formidle.

Under hattehylden i entréen sidder stadig alarmknappen, der havde forbindelsen direkte ind til politiet i Aalborg.

Hvis sovjetrusserne ringede på døren, gjaldt det om at nå at trykke på knappen.

Udover opførelsen af bunkeren står villaen således som endnu et bevis på alvoren i det trusselsbillede, man havde under Den Kolde Krig.

Maskinmesterboligen

Villaen - også kaldet maskinmesterboligen - vil på alle måder være en kontrast, når du besøger bunkeren.

Når Regan Vest - Danskernes Koldkrigsmuseum - åbner for publikum, vil selve bunkeren være hovedattraktionen

Du får kun adgang via guidede rundvisninger i mindre grupper, og eftersom bunkeren blev bygget til at huse regent, regering og embedsmænd i tilfælde af en atomkrig, er det her, publikum møder det officielle Danmark.

I villaen møder publikum den almindelige dansker, og der bliver i høj grad mulighed for at være aktiv.

Den indrettes, som den så ud, da maskinmesteren og hans familie boede der i 1980’erne.

I skyggen af atomtruslen

Her kan publikum gå på opdagelse i skabe og skuffer og lege sig til mere viden om tiden, og om hvordan den almindelige dansker - både forældre- og teenagegenerationen - forholdt sig til hverdagen i skyggen af atomtruslen.

Og her må du til gengæld gerne røre ved tingene.

Du kan sætte dig i sofaen og spille et spil, mens tv’et viser nyheder om spændingerne mellem øst og vest.

I køkkenet gøres køleskabet interaktivt, og du kan til din mailadresse få tilsendt husmorens tip til en god middag anno 1980.

På teenageværelset kan man lytte til tidens (modkulturelle) toner og få playlisten sendt til sin smartphone.

Gemt overalt i villaens inventar finder publikum analoge og digitale installationer.

Gå selv på opdagelse i villa

Det gælder blot om at gå på opdagelse og finde dem og tappe dem for fortællinger og informationer.

Alt i alt kommer attraktionen Regan Vest - Danskernes Koldkrigsmuseum - til at rumme fem overordnede tilbud til de besøgende.

Og det er tilbud, som på hver sin måde uddyber fortællingen om Regan Vest og Den Kolde Krig.

Udover rundvisning i bunkeren og besøg i villaen bydes der på udstillinger om Den Kolde Krig.

Du vil opleve et moderne læringscenter med involverende dilemmaspil for både skoler og andre målgrupper.

I naturområdet over bunkeren får du blandt andet indblik i strålingens indvirkning på dyr og planter.

- Vi har et rigtigt spændende projekt, som vi nu glæder os til at fortælle en række fonde mere om.

- Og vi har arbejdet med mange forskellige målgrupper og mange forskellige formidlingstiltag.

- Men hele tiden med den røde tråd, at vi vil skabe danskernes koldkrigsmuseum.

Nemlig at fortælle den nære historie om, hvordan det var for den enkelte dansker at leve under Den Kolde Krig med det trusselsbillede, der eksisterede i verden dengang.

- Og det er nærliggende at dykke ned i historien og trække tråde til nutiden, hvilket netop er en af de fornemste opgaver for et statsanerkendt museum, fastslår Lars Nørbach.