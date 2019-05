Kokkedyst i juniorklub i Kongerslev

KONGERSLEV: I Kongerslev Juniorklub er der over tre fredage blevet afholdt Masterchef, hvilket har betydet masser af koncentration, masser af research, og naturligvis også masser af lækker mad. De deltagende børn har selv været dommere i konkurrencen, og menuen har stået på måde boller i karry, kalkunsteg, forloren hare, pandekager med jordbærskum og chokoladepynt samt islagkager.

Børnene fik fem dage inden hver konkurrencedag en liste over hvilke ingredienser, der ville blive udleveret, og derudover var der et bord, hvorfra man igennem lodtrækning kunne være heldig at få mere spændende og anderledes ingredienser. Finalen blev holdt 10. maj med pokal og børnechampagne samt gæstedommere.

Det har været utrolig spændende at følge børnenes evne til samarbejde, erfaringer i køkkenet og ikke mindst begejstring for både madlavningen og især også nye smagsoplevelser, fortæller juniorklubleder Vibeke Kjærsgaard.

- Der er blevet grinet og svedt, de har brændt sig, og de har haft tomatsauce ud over gulv og sko, de har smagt råvarer, som de aldrig før har smagt ,og de har vigtigst af alt haft det sjovt og fået en god oplevelse, siger hun.

Vinderne af konkurrencen blev Emilie, Lisa, Cecilie & Mikkel, alle fra 6. klasse på Kongerslev Skole.