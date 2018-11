Køer må vige for o-løbere

ROLD: Rold Skov Orienteringsklub skal sidst i august 2019 arrangere danmarksmesterskaber i mellemdistanceorientering og er allerede langt inde i forberedelserne, herunder at sikre sig de nødvendige tilladelser.

Mesterskabet finder sted i den sydlige del af Rold Skov og er det andet danmarksmesterskab, som klubben giver sig i kast med. Naturstyrelsen har allerede givet deres tilladelse, men det er altid udfordringen at finde egnede parkeringsfaciliteter til deltagerne, der forventes at komme fra hele landet.

Her kommer landmand Per Kragelund fra Arden ind i billedet. For orienteringsklubben kastede hurtigt sine øjne på hans græsmarker, der ligger lige op til skoven og det sted, hvor stævnepladsen placeres. En telefonisk kontakt til Per Kragelund medførte hurtigt et foreløbigt tilsagn, og ved en besigtigelse af stedet forleden faldt den endelige tilladelse uden forbehold.

Stævneleder Otto Møller er meget glad for den imødekommenhed, som klubben er blevet mødt med:

- Vi er jo meget afhængige af folks velvilje. Vi er helt med på, at det kan gribe ind i driftsplaner og andre forhold, så derfor kontakter vi altid grundejere og andre i god tid, siger han.

Per Kragelund, der er femte generation af landmænd i Arden-området, ejer blandt andet landbrugsejendommen Myhlenberg Avlsgaard. Sammen med sin søn driver han en større økologisk mælkeproduktion og anvender normalt marken til græsning for dyrene.

- Vi har tidligere fået den slags henvendelser, blandt andet fra hundeklubber, og vores tilgang er normalt altid positiv. Og det griber på ingen måde ind i produktionen, idet jeg sørger for at høste græsset, inden orienteringsløberne rykker ind, siger Per Kragelund.