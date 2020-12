Købmands julehumør smitter af på hele Skørping

Julestemningen har i løbet af december bredt sig i Skørping, og det er der mange årsager til. Én af dem, er købmand Jeppe Hjelm Pedersen fra Meny i Skørping. Han har nemlig været i gavehumør og har sørget for, at der er sat ikke mindre end to store juletræer op på henholdsvis Torvet i Skørping og midt i den store rundkørsel mellem byen og Skørping Idrætscenter.

- Min dagligvareforretning er jo selv en stor del af byen, og derfor synes jeg, det er vigtigt at bidrage til en samlet opfattelse af, at vi udsmykker byen og dermed skaber julestemning, fastslår købmand Jeppe Hjelm Pedersen.

- Jeg kunne have valgt at udsmykke min forretning i endnu højere grad, men jeg synes, det er vigtigt, at julestemningen i stedet kommer ud i byen, hvor så mange som muligt får glæde af den.

- Erhvervsforeningen sørger for julebelysningen, og der skal selvfølgelig også være store og flotte juletræer med tusindvis af lys, som folk kan nyde her i december, fastslår købmand Jeppe Hjelm Pedersen.

Julestjerner til plejehjem

Men det stopper ikke her, for købmanden har også julehygget med en flot lysdekoration oppe over indgangspartiet ved Skørping Idrætscenter, så de mange, der normalt går ind og ud af dette kæmpe aktiv for byen, også kan glædes over julemanden og juletoget, der blinker døgnet rundt.

Som et helt særligt samarbejde med sognepræst Sanne Birkely Sørensen ved Skørping Nykirke har købmand Jeppe Hjelm Pedersen også stået bag uddelingen af ikke mindre end 60 blomstrende julestjerner til beboerne på Skørping Plejehjem.

Samarbejdet med sognepræsten har blandt andet betydet, at hver eneste julestjerne var vedhæftet et julekort, som konfirmandklasserne har lavet som en helt særlig hilsen til de ældre beboere på plejehjemmet.

- Jeg synes det er vigtigt, at så mange som muligt bakker op omkring at skabe liv og hygge i den by, som vi alle er en del af, pointerer købmand Jeppe Hjelm Pedersen med favnen fuld af julestjerner.