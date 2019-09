Købmanden i Skørping takker af

SKØRPING: Efter et glidende generationsskifte stopper Niels Rask som købmand i Skørping. Stafetten til den nuværende Meny-butik i Skørping Centret gives nu definitivt videre til Jeppe Pedersen. Siden 1907 - altså i mere end 100 år - har familien Rask drevet købmandsforretning i Skørping. Niels er således 4. generation i spidsen for butikken - efter oldefaderen Niels, bedstefaderen Marius og faderen Sigurd. Men når Niels Rask med udgangen af denne måned stopper, er den epoke altså slut.

- Jeppe Pedersen, som jeg havde kendt i mange år, overtog halvdelen af butikken for et par år siden med en aftale om, at han skulle overtage den anden halvdel nu. Den aftale har vi holdt, og alt er gået lige efter planen, og jeg er rigtig glad for processen, samarbejdet med Jeppe og at jeg kan aflevere en rigtig god og velfungerende butik, siger Niels Rask, der siden han startede som bydreng i faderens butik på Jyllandsgade – dengang bare kendt som ”Købmand Rask” - har vidst, at han skulle være købmand.

- Ja, jeg startede som bydreng, og blev siden udlært i SuperH i Hasseris bymidte som 17-årig, og så har jeg ellers været i faget lige siden.

- Jeg har været i butikker i både Aalborg og Viborg, inden jeg kom tilbage til Skørping og min fars butik i 1984, hvor jeg et år efter overtog butikken.

- Fire år efter, at jeg overtog butikken, flyttede vi butikken fra Jyllandsgade til den nuværende adresse i Skørping Centeret, fortæller Niels Rask, der i dag er 61 år.

- Det er selvfølgelig vemodigt. Butikken har været en meget stor del af mit liv, men jeg har en god følelse, og måden jeg stopper på, er den helt rigtige.

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke både kunder og medarbejdere. Jeg har haft medarbejdere, der har været med ombord i mere 25 år, og det bliver underligt ikke at skulle være sammen med dem længere, fortæller Niels Rask, der nu blandt andet vil bruge tiden som vicevært i de forskellige ejendomme, han ejer, ligesom der sikkert også vil blive endnu mere tid til Niels’ store interesser; golf og jagt.

Niels Rask holder afskedsreception på Kulturstationen i Skørping mandag den 30. september fra klokken 17 til 19.