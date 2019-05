Klubrally blomstrer atter i MNJ

HOBRO: Motorsport Nordjylland (MNJ) blænder lørdag 4. maj i Hobro op for 2. afdeling af jysk/fynske (JFM) mesterskab i klubrally, hvor fire lokale mandskaber er klar til at give konkurrenterne baghjul i HJ Biler Klubrally, som desuden er tællende til den nord- og vestjyske løbsserie: Speed Nord.

- Klubrally blev tidligere benævnt manøvreprøver. Med udgangspunkt fra HJ Biler på Smedevej bliver mandskaberne udfordret af seks prøver, som hver skal gennemkøres to gange. Hos HJ Biler kan publikum desuden hente et oversigtskort over JFM-arrangementet, og samtidig kan de spændende biler nærstuderes både inden start, i midtvejspausen og efter målstregen, forklarer løbsleder Bjarne Sørensen.

Kim Naujokat Jensen ser specielt frem til HJ Biler Klubrally sammen med co-driveren og hustruen Maike. Nordjyderne har en førsteplads fra JFM-premieren i Randers at forsvare i deres Peugeot 206 GTI.

- I nogle år har vi været lidt nede i en bølgedal i MNJ’s rallysektion. Interessen er nu godt på vej op igen, og ved det netop afviklede Åbent Hus på Nysum Banen havde vi således over 100 personer - med lidt benzin i blodet - med som co-drivere i en prøvetur på motorbanen, siger Kim Naujokat Jensen

MNJ’erne Niels og Inger Bjerre i Peugeot 306 GTI scorede en toer i JFM-premieren, men må melde afbud til HJ Klubrally på hjemmebane.

- Vores barnebarn skal døbes og festfejres samme dag som klubrallyet i Himmerland, forklarer Inger Bjerre og tilføjer: For nogle år siden klarede en MNJ’er således både at køre motorløb samt undervejs at være i kirke til sønnens konfirmation. Dette kan vi desværre ikke præstere ...

Derudover ligger Kennet Larsen og Camilla Jannike Frydelund Link på en foreløbig JFM-etter i deres Volvo 850 Turbo. Lige efter på treeren følger Thomas Vigh Sørensen og Kristine Bitsch (Peugeot 206 GTI).

Prøveområderne omfatter både underlag med asfalt, beton og grus. I bedste MNJ-tradition er prøverne tilrettelagt således, at deltagerne både får mulighed for at rive i rattet samt får grundigt rørt rundt i benzinen.