Klovnene finder sygesengen digitalt

KOMMUNEN: Coronakrisen har sat en midlertidig stopper for Danske Hospitalsklovnes opmuntrende besøg hos børn, der er indlagt på Aalborg Universitetshospital.

Men børnene skal ikke undvære klovnene helt.

Med en akutdonation fra TrygFonden på 130.000 kr. skruer Danske Hospitalsklovne op for deres digitale aktiviteter, hvor børnene bl.a. kan møde hospitalsklovnene live og være med til at bestemme, hvad der skal ske – næsten som ved et helt almindeligt besøg.

Børnene elsker hospitalsklovnenes tryllerier og historiefortællinger, der er lyspunkter i dagene på hospitalet.

- Vi ved, hvor meget klovnene betyder for børnene under deres sygdomsforløb, og netop nu, hvor mange syge børn er isoleret fra omverdenen på hospitalsstuer eller derhjemme, er det ekstra vigtigt, at de ikke føler sig alene. Derfor er vi glade for TrygFondens støtte til, at vi fortsat – blot på en anden måde – kan være der for børnene, fortæller Kenneth Øhrberg, direktør i Danske Hospitalsklovne, og fortsætter:

- Vi kommer med små, daglige videoer, og klovnene fortæller sjove eventyr i et klovneunivers. Vi sender også live mandage og onsdage kl. 14, hvor børnene og resten af familien kan sidde klar ved skærmen og være med til at bestemme, hvad der skal ske.

- Vi håber naturligvis, at vi inden længe kan vende tilbage til besøgene på børneafdelingerne, men indtil da må vi lige som alle andre tænke kreativt, for børnene skal ikke undvære klovnene.

Sebastian på 13 år kender hospitalsklovnene fra sit kræftforløb og har i dag glæde af dem online:

- Det betyder vildt meget for mig, at jeg kan se, skrive og snakke med klovnene, selvom der er corona.

- Det er en megagod og sjov måde, de laver online shows på. Klovnene kommer ligesom næsten helt ind i mit værelse. Jeg har været med i et liveshow sammen med Baroli.

- Det var sjovt og en helt speciel oplevelse.

- Baroli og de andre klovne var de vigtigste for mig på sygehuset, da jeg var syg med kræft. Selv på de allerdårligste dage kunne klovnene få mig i godt humør. Det kan de stadigvæk, fordi jeg kan se dem online.

Donationen til Danske Hospitalsklovne er bevilget fra TrygFondens akutpulje, som blev oprettet i april og var målrettet sociale indsatser for mennesker, der er blevet særligt hårdt ramt under coronakrisen.