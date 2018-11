Klimamøde på kraftvarmeværk

REBILD: Planlægningen af Klima Rebild 2019 begynder formelt onsdag 21. november, hvor der er arrangeret arbejdsmøde for alle, der er interesserede i at være med til at sætte fokus på klima og bæredygtighed.

Det foregår på Støvring Kraftvarmeværk kl. 18-21, og mødet indledes med en rundvisning, hvor driftsleder Claus Haparanda fortæller om, hvordan Støvring Kraftvarmeværk arbejder med klimaforbedringer og omstilling til vedvarende energi.

Der serveres også et let aftensmåltid, så man skal huske at tilmelde sig senest kl. 10 mandag 19. november til cnm@rebild.dk eller telefon 99 88 76 58.