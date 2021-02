Klima Rebild giver ikke op

Klima Rebild lader sig ikke sådan slå ud af en smule modgang.

To gange i 2020 blev Klima Rebild aflyst i 2020 på grund af corona, men det afholder ikke arrangørerne fra at gøre et nyt forsøg på at få klimaugerne afviklet i 2021.

Helt konkret er det nu planen at afvikle 2021-udgaven af Klima Rebild i forbindelse med efterårsferien i uge 42-43-44.

- Når vi afvikler klimaugerne i oktober, tror og håber styregruppen på de bedste muligheder for at holde arrangementerne uden corona-restriktioner.

- Vore samarbejdspartnere har lagt rigtig meget energi i at forberede de arrangementer, der jo desværre blev aflyst ad to omgange sidste år.

- Ved at sætte datoen i oktober i år, mener vi, at vi har sikret os bedst muligt mod endnu en aflysning, forklarer Claus Riber Knudsen, der er formand for Klima Rebilds styregruppe.

Et af de arrangementer der blev aflyst sidste år, var et foredrag med teologen og bioetikeren Mickey Gjerris, som vil være et kendt navn for mange.

Mickey Gjerris er tidligere medlem af Det Etiske Råd og har de seneste år slået sit navn fast i offentligheden gennem foredrag, artikler og deltagelse i debatter.

Han beskæftiger sig blandt andet med spørgsmål omkring natur, dyr, teknologi, klima, sundhed, sygdom, liv, død og meningen med det hele – alt sammen i et etisk, filosofisk og teologisk perspektiv.

Styregruppen håber desuden på, at mange af de foreninger, virksomheder og privatpersoner, der havde meldt sig som arrangører i 2020, vil være med igen i år.

Der er planlagt et kickoff-møde onsdag 24. marts, og indtil videre forventes det, at der bliver tale om et online-arrangement.

Interesserede kan allerede nu tilmelde sig til Mette Kann-Christiansen på mail-adressen klima@rebild.dk eller på tlf. 99 88 76 66.