Klar til Rock’N’Rold 2019

ROLD: Det var en stor succes sidste år, da The Old Service Station i Rold inviterede til premiereudgaven af Rock’N’Rold. Derfor er begivenheden udvidet til to dage i år, som er på fredag og lørdag den 14. og 15. juni.

Rock’N’Rold 2019 på The Old Service Station i Rold handler kort og godt om samvær og stemning omkring amerikanerbiler, motorcykler, rockabilly-musik, tatovører, barbershop, dans, kolde fadøl og meget andet med inspiration fra USA og tiden i 1950’erne.

- Sidste år var det en stor succes med omkring 1.200 gæster. Derfor har vi udvidet til to dage i år, hvor åbner fredag kl. 16.00, og så kører det ellers slag i slag indtil natten mellem lørdag og søndag, fortæller Brian Grønhøj, der sammen med Per Karmark står bag The Old Service Station, og dermed også Rock’N’Rold.

- Jeg tør godt love, at der kommer mange fine klassiske biler, de store flotte flydere, de rå muskelbiler, de specialbyggede hot rods, knallerter og motorcykler fra nær og fjern.

- I løbet af de to dage vil være masser at kigge på og lytte til. Musikken spiller alt det gode gamle Rock’N’Roll, og om lørdagen vil der være showdans, der passer til stemningen.

- Der vil også være en tøjbus, der sørger for, at alle kan blive klædt på til lejligheden, håret og skægget tager Pernilles Barbershop sig af, og til børnene vil være der være en hoppeborg for bare at nævne lidt af det, fortæller Brian, der glæder sig over succesen – både med The Old Service Station, men også med Rock’n’Rold.

- Da vi besluttede, at åbne The Old Service Station i Rold vidste vi ikke hvor mange unikke biler, der var i nærområdet, men det er faktisk det, der ligger til grobund for Rock’N’Rold. Vi oplevede, at hver gang vi var på tanken, kom der altid nogle forbi i deres klassiske bil og hilste på. På den måde er The Old Service Station nærmest blevet en institution for folk med benzin i blodet, hvor vi mødes og ”sparker dæk”, og det er grundlaget for Rock’N’Rold, slutter Brian Grønhøj, der glæder sig til at byde velkommen i weekenden, hvor alle er velkomne til at kigge forbi.