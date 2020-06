Klar til ny sæson med turneringsgolf

Klubbens sportstrup, der består af et damehold og to herrehold, mødtes forleden til fællestræning hver for sig og kunne ved den lejlighed trække i spritnyt klubtøj, forsynet med den nye sponsor, Technicons logo.

Indehaver af Technicon, Jacob Rømsgaard, er selv ivrig golfspiller, men kan som de fleste andre golfspillere næppe præstere lige så millimeter-præcise bevægelser, som de produkter, hans virksomhed leverer.

Technicon er nemlig specialiseret i robotteknologi og robotløsninger og har under nedlukningen af Danmark blandt andet arbejdet på en fuldautomatisk robot, der kan pode mennesker for smitte med Covid 19.

Hos Volstrup Golfklub er man glade for at få Technicon som sponsor.

- Det er en stor fornøjelse for os at få lov til at repræsentere en spændende lokal virksomhed med et globalt udsyn, siger Carsten Oddershede, der er formand for sportsudvalget i Volstrup Golfklub.

Spillerne kommer til at bære det nye klubtøj landet rundt i Danmarksturneringen - og eksempelvis også til Beierholm Golfmaraton i næste måned på hjemmebanen.

- Vi drømmer selvfølgelig altid om gode resultater og sejre, men vægter generelt det sociale sammenhold og et godt træningsmiljø højere end individuelle resultater.

- Hvis det udelukkende var resultaterne, der var i højsædet, så var der nok nogen af vore bedste spillere, der spillede i andre klubber, vurderer Carsten Oddershede.

I alt kan Volstrup Golfklub for nuværende mønstre 630 medlemmer, hvoraf langt de fleste udelukkende spiller golf på hygge- og motionsbasis.