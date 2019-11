Kirken revner - men orgelet er i topform

Morten stiller skarpt på web, design, vækst og ambitioner

For godt tre år siden var Morten Andersen i gang med en uddannelse til grafisk designer. For at blive endnu dygtigere, bruge studiet i praksis og ikke mindst tjene en skilling, lavede han sideløbende hjemmesider, grafisk materiale og små videofilm m.v. for venner og bekendte. Det var der så meget efterspørgsel på, at han efter endt studie stiftede web- og reklamebureauet Skarpt, som nu har tre timeansatte medarbejdere og massevis af ambitioner