Kildens sang og film kan opleves på nettet

REBILD: Kilden Børne & Ungeunivers i Rebild Øst er naturligvis også ramt af covid-19, men medarbejderne har for nylig sendt et lille lys i mørket ud til alle børnene.

Da Kilden Børne & Ungeunivers i Rebild Øst 30. september i fjor fyldte to år, blev der til lejligheden forfattet en ”Kilden-sang”.

- Siden er der også, der viser, hvor fantastisk et sted Kilden Børne- og Ungeunivers er at være i.

- Vi ser glade børn, der har det sjovt sammen, der leger eller er i en læringssituation.

- Det sætter naturligvis nogle følelser i gang hos os, fordi vi savner den hverdag, som vi før tog for givet.

Et stort savn

- Vi savner børnene, og vi er sikre på, de også savner os, sagde Rikke Berenthz-Nicolaisen, skolesekretær i Bælum, inden genåbningen forleden.

Kildens fællessang skal netop være med til at binde børn og voksne endnu mere sammen på tværs af matrikler i Blenstrup, Bælum og Terndrup, hvor både dagpleje, børnehaver, sfo og skoler nu udgør én institution.

Fællesskabet

- Lige nu er det mere aktuelt end ellers, for vi har alle brug for at mærke det fællesskab, vi er en del af til daglig, siger Rikke Berenthz-Nicolaisen.

Hun har selv har været med til at indsynge sangen sammen med 4. årgang i Kilden.

Sangen er skrevet af Gritt Lægaard Møller.

Klaus Bak spiller bas, Maria Mikkelsen saxofon, Jacob Bo Hussmann guitar, Marianne Riise klaver.

Endelig sidder Peter Richardt bag trommerne og har også redigeret filmen og stået for indspilningen af sangen.

Sangen kan ses og høres på YouTube, hvor du kan søge på ”Kilden Sang”.