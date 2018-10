Kan vi fortsat drikke vores grundvand?

REBILD: Lokalafdelingen i Rebild Kommune inviterer alle interesserede til at møde Danmarks Naturfredningsforenings nye præsident Maria Reumert Gjerding, som vil byde op til en debat vedrørende beskyttelse af vores grund- og drikkevand. Vandværkerne i kommunen og landbrugets organisationer er specielt inviteret til arrangementet, som finder sted i Rebildcentret onsdag den 31. oktober kl. 19.

- Drikkevandet er danskernes fælles naturressource. Det er ultimativt den vigtigste naturressource i verden, og vi er forvænt med en meget høj kvalitet og en meget lav pris. Sådan skal det også være fremover. Vi skal ikke til at rense os ud af forurenet drikkevand. Det er en meningsløs forvaltning af den dyrebare ressource, som vi har i vores grundvand, fortæller Maria Reumert Gjerding i seneste nummer af Danmarks Naturfredningsforening medlemsblad Natur & Miljø.

Beskyttelse af grundvandet bliver højaktuelt både globalt, på landsplan og lokalt. DN Rebild er med i Rebild Kommunes koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse, men arbejder desuden for rent grundvand på andre fronter bl.a. i gruppen Værn om vand, som kæmper mod udvidelse af råstofgraven i Siem Skov - netop for at undgå forurening af grundvandet.

Bestyrelsen for DN Rebild har gennem flere år bekymret sig om jordforureningen på Rytters Plads i Skørping, som truer vandforsyningen til byens borgere. Det rygtes, at der snart skal bygges boliger og en dagligvarebutik på den stærkt forurenede grund. Det har fået de frivillige natur- og miljøbeskyttere op på barrikaderne. Et fagligt notat udarbejdet af foreningens ekspert på området, Walter Brüsch er sendt til Rebild Kommune og Region Nordjylland med en appel om, at de ansvarlige myndigheder snarest gennemfører en ny kortlægning af forureningen med efterfølgende oprensning af grunden.

Den lokale grundvandsproblematik vil blive drøftet ved årsmødet d 31. oktober.

Herefter vil DN Rebild orientere om arbejdsopgaverne i det forgangne år og opfordre de tilstedeværende til at bidrage med forslag til nye aktiviteter og desuden til at prøve kræfter med det spændende bestyrelsesarbejde.