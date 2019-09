Kamp til stregen i divisionerne

REBILD: Der var lagt op til skarp konkurrence søndag i Rold Vælderskov, da en række jyske orienteringsklubber mødes ved dette års udgave af Rebild 2-Dages.

Ikke nok med at æren stod på spil - der skulle også dystes om hvilke klubber som får lov at blive i 1. division og hvem der rykker ned i 2. division, samt hvilke klubber der bliver i 2. division og hvem der rykker ned i 3. division.

Rold Skov Orienteringsklub har gennem flere år arrangeret Rebild 2-Dages, som gennem årene er vokset og i år havde mere end 400 deltagere på startlisten.

Årets stævne blev afhold i Rold Vælderskov som byder på varierede skovtyper og med beliggenheden i kanten af Rebild Bakker også mange gode højdemeter.

At afholde et sådant stævne kræver en stor indsats fra klubbens mange frivillige, da der ligger mange arbejdstimer i f.eks. korttegning, banelægning, organisering af stævnepladsen, indhentning af tilladelser, opsætning og kontrol af posterne.

Uden den store indsats fra klubbens frivillige ville det ikke kunne lade sig gøre!

Kampen om at forblive i 1. division stod mellem Aalborg OK, Aarhus 1900, Silkeborg OK og Herning OK.

Her var det Silkeborg OK som løb med sejren og Herning OK der, i en tæt duel med Aalborg OK, snuppede andenpladsen.

Dvs. Silkeborg OK og Herning OK til næste sæson løber 1. division, mens Aalborg OK og Aarhus 1900 løber i 2. division.

I op- og nedrykningsmatchen mellem 2. og 3. division stod kampen mellem Viborg OK, OK Vendelboerne, Rold Skov OK og Mariager Fjord OK.

Her var det Rold skov OK som samlede flest point og vandt med god afstand ned til Viborg OK som, i en tæt duel med Mariager Fjord OK, trak det længste strå.

Det betyder at Rold Skov OK og Viborg OK til næste sæson løber i 2. division, og Mariager Fjord Ok og OK Vendelboerne løber i 3. division.

Konkurrencen mellem de deltagende klubber var dog ikke hårdere end at snakken gik lystigt på stævnepladsen efter endt løb, hvor der også blev budt på grillede pølser, frugt og kage.