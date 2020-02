Kammermusik på Kulturstationen

SKØRPING: Rebild Musikforening inviterer til koncert søndag 9. februar på Kulturstationen.

Her kan du blandt andre lytte til Ludmila Landa, violin, Elsebeth Schmidl, bratch, Hanne Houengaard, cello, og Lili Olesen, klaver.

De er alle erfarne kammermusikere, som i dag har fundet deres plads i Nordjylland - dels i Aalborg Symfoniorkester og dels på Nordjysk Musikkonservatorium og Rebild Kulturskole.

For et års tid siden fandt de sammen i Lili Olesen Klaverkvartet, og det udmønter sig altså i en koncert i Rebild Musikforening søndag 9. februar.

På Kulturstationen venter der publikum et varieret program, der vil spænde fra tidlig wienerklassik til moderne musik.

De tre strygeinstrumenter præsenteres i forskellige konstellationer, først violin, viola og cello i en elegant Trio af Luigi Boccherini.

Celloen høres som solist i Max Bruchs ”Kol Nidrei” - et stykke, der originalt er skrevet for cello og orkester. Her med klaverakkompagnement.

Violaen præsenteres med Arvo Pärts ”Spiegel im Spiegel”, der er et smukt, meditativt stykke, og alt dette garneres af Mozarts dramatiske Klaverkvartet i g-mol - og til slut et ungdomsværk af Gustav Mahler, nemlig en kvartet-sats i a-mol.