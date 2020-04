ROLD SKOV: Kære læser. Fra uge 16 vil du modtage Rold Skov Bladet et døgn senere, end du er vant til.

Det sker som led i, at Nordjyske Medier fra da af kun foretager en enkelt omdeling om ugen af ugeaviser, reklamer og tilbudsaviser.

Det betyder for dit vedkommende, at du fra uge 16 at regne modtager Rold Skov Bladet enten onsdag eller torsdag, hvor du har været vant til at få din ugeavis tirsdag eller onsdag - afhængigt af, hvor du bor.

Klima og bæredygtighed

Dybest set er vi jo alle vanemennesker. Vi har det godt med den daglige rutine, fordi den giver os kræfter til at arbejde kreativt og dynamisk, når det kræves af os.

Men når vi udfordres af ting, der er større end os selv, så er vi også klar til at ændre vore vaner.

Og det sker netop nu.

Klima og bæredygtighed topper den politiske dagsorden - og vi er erklærer os parate til at vende hver en sten for at komme i mål med bedre løsninger, end dem, vi hidtil har valgt.

Sådan er det også for os på Nordjyske Medier.

Vi har derfor besluttet os for at skabe grundlaget for en bæredygtig distribution af ugeaviser, tilbudsaviser og anden husstandsomdelt information.

Det gør vi ved at foretage kun en enkelt omdeling om ugen, så vi altså rammer din postkasse enten onsdag eller torsdag - afhængigt af, hvor du bor.

Det gælder både for dem, der i dag modtager ugeaviser og reklamer på tirsdage eller onsdage.

Det kan synes som en lille ændring, men det er en af dem, der virkelig har betydning for bæredygtigheden.

Og ud over det bæredygtige i at samle al distribution på blot en dag tilgodeser denne omlægning også vore indkøbsmønstre.

Vi køber ind i og ved weekend

Vi ved, at netop vore indkøb i dag i stort omfang placeres omkring weekenden, og her vil vi med ændringen få en udgivelsesdag, der ligger tættere på de handlinger, vi som forbrugere udviser.

Det viser en undersøgelse, som Nordjyske Medier har fået udarbejdet.

Derfor føler vi os sikre på, at ændringen vil passe os alle godt – når lige vi har vænnet os til den.

Undersøgelsen viser at fredag, søndag og mandag er højdespringere, når vi ser på de ugedage, hvor handlen typisk lægges.

Det er på fredage og mandage, den største gruppe af os, lægger handlen, men søndag er også godt med.

Madplaner

Her er det typisk den gruppe af os, som lægger madplaner for hele ugen, der fylder indkøbskurvene.

Undersøgelsen viser, at det drejer sig om tæt på 25 procent af os alle.

Nu skubber vi så til udgivelsesdagen for din ugeavis og reklamer i forvisningen om, at den nye omlægning bliver til glæde for alle.

Også for de 80 procent af os, som i følge analysen støtter op om bæredygtige initiativer såsom at samle distributionen.

Jysk Analyse gennemførte undersøgelsen for Nordjyske Medier i perioden 24. oktober til 4. november.

1368 nordjyder fra 18 år eller ældre medvirkede.