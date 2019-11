Kæmpe gavespil i Fjelleradhallen

FJELLERAD: Lørdag 9. november klokken 13.30 inviterer Fjellerad Banko- & Aktivitetsforening igen til et kæmpestort gavespil i Fjelleradhallen.

Det er lykkedes at få over fire hundrede sponsorgaver til en samlet værdi på omkring 70.000 kroner at spille om, så chancen for at få en gevinst eller to med hjem er virkelig stor, fortæller foreningens formand Bente Jakobsen.

Det populære gavespil i Fjellerad holdes altid den anden lørdag i november for - efter en god snak byerne imellem - at undgå sammenfald med gavespil i andre byer i november. Alle er naturligvis velkomne, så arrangøren opfordrer interesserede til at tage familie og venner med til nogle hyggelige timer i Fjelleradhallen til ”Gavespillet 2019”, hvor der også kan købes kaffe og kage med meget mere undervejs.

Det primære formål med at holde gavespillet er at give den arrangerende forening mulighed for at kunne støtte velgørende formål i Fjellerad og alle omegnsbyer. I indeværende år har foreningen således haft den glæde at kunne give en økonomisk hjælp til fire unge spejdere fra Valdemar Atterdag gruppe i Gistrup til at komme på en inspirerende verdenslejr i USA, og der er også givet et beløb til ”Åben åbred”, der har til formål at give børn og voksne mulighed for at opleve et fællesskab ved at lære noget om fisk og naturen ved Lindenborg Å.

Derudover er der givet et beløb til flere forskellige borgerforeninger i området til aktiviteter, der sættes i søen for at skabe et fællesskab og sammenhold i byerne. Sidst, men ikke mindst, har 5. klasse på den lokale skole i Fjellerad fået mulighed for at tjene penge til deres klassekasse.

Som følge af de velgørende formål håber Fjellerad Banko- og Aktivitetsforening naturligvis, at der efter årets spil igen vil være et pænt overskud at gøre godt med næste år.