Juvelpigerne er kommet godt fra start i Støvring

Tilbage i midten af august åbnede Janni Kjærsig, Henriette Sørensen og Tommy Andersen smykkebutikken ”Juvelen” i hjertet af Støvring.

De har fået en rigtig positiv start, ligesom de også har fået opgraderet butikkens alarm- og sikkerhedsudstyr.

”Juvelen” har hjemme på Jernbanegade 3 i en af Støvrings ældste bygninger, der i mange år husede en frisørsalon. Siden 2003 har der været smykkebutik i lokalerne, men efter den daværende ejer lukkede ned tidligere på året, overtog Janni Kjærsig og Tommy Andersen butikken. Sidstnævnte dog kun som medindehaver, mens Janni i butikken har selskab af Henriette Sørensen.

Sammen friskede de butikken flot op med lyse farver og meget mere luft, og slog dørene op til ”Juvelen”.

- Janni havde været i den daværende butik i 17 år, mens jeg havde været i her tre år, så vi kendte hinanden, byen og ikke mindst butikkens store potentiale. Alligevel var det lidt nervepirrende at åbne en butik selv. Ikke mindst på bagkant af et corona-forår, og den usikkerhed, som det medførte.

- Men vi har fået en rigtig god start med en super opbakning fra kunderne. Så det kunne vi ikke ønske os bedre, fortæller Henriette Sørensen.

Hygge og stemning

”Juvelen” tilbyder alt, hvad hjertet begærer af flotte og stilfulde smykke og ure i alle prisklasser, ligesom de laver forskellige reparationer og har et tæt samarbejde med en guldsmed, der blandt meget andet kan hjælpe med at puste nyt liv i gamle smykker, eller lave unikasmykker efter bestilling.

Og det hele tilsættes Jannis og Henriettes fokus på service, og ikke mindst deres søde smil og gode humør.

- Vi prøver altid at gå lidt længere for at yde lidt ekstra til kunderne og kombinere det med butikkens afslappede og hyggelige stemning. En kombination, der heldigvis tiltaler mange kunder. Vi bliver kaldt Juvelpigerne, og det signalerer da også noget hyggeligt og uformelt, fortæller Janni.

Mere sikkert

I forbindelse med åbningen af butikken, har ”Juvelen” fået installeret nyt sikkerhedsudstyr i form af nyt rullegitter, videoovervågning, alarmanlæg og overfaldsalarm.

- Det er en tryg følelse, at alt nu er fuldstændigt opdateret og sikkert i og omkring butikken.

- Videoovervågningen har også allerede vist sin gode effekt, hvor optagelser af en hændelse efterfølgende blev overdraget til politiet, og hvor gerningsmanden er blevet fundet og straffet, fortæller Henriette Sørensen, der ser frem til den forestående julehandel.

- Vi vil løbende lave lidt forskellige juletiltag i butikken, som skal sikre ekstra meget hygge i december. Vi glæder os meget til vores første julehandel med egen butik, lyder det afslutningsvist fra Henriette.