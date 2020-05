Jutlander står ved sine sponsorater

MARIAGERFJORD: En række foreninger oplever for tiden, at sponsorer er begyndt at trække sig.

Det sker, fordi corona-nedlukningen forhindrer sponsorerne i at få den eksponering, de betaler for.

- Men sponsor-indtægten fra Jutlander Bank behøver de ikke at være bekymrede for, lyder den beroligende melding fra ordførende direktør Per Sønderup.

- Vi fortsætter vores aftalte sponsorater i alle de frivillige foreninger og klubber, som banken har en sponsoraftale med, forsikrer han.