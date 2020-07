Jutlander Fonden donerer lys til DcH Støvring

Med de nye lysmaster er det nu endelig muligt for klubbens mange hold at træne om aftenen hele året rundt.

- Det har længe været et stort ønske, for når den mørke tid kommer, har det tidligere været nødvendigt, at flytte de fleste hold fra hverdagsaftenerne til dagtimerne i weekenderne. En mindre del af arealet tæt på klubhuset har godt nok været oplyst, men nu er der lys på hele pladsen, hvilket giver os rigtig gode træningsmuligheder hele året rundt. Der vil dog stadig være hold, der træner i weekenden, fortæller formand Karsten Grønlund.

Allerede i efteråret gik gravearbejdet i gang, og mange har således nydt godt af det nye lys i vinterhalvåret. Forleden var afdelingsdirektør Paw Winther, Jutlander Bank Støvring afdeling, en tur i klubben, hvor han kunne besigtige de nye master, og på samme tid overrække donationen på 20.000 kr. til klubbens formand Karsten Grønlund.