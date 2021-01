Jutlander-chef skifter fra Mariager til Arden

Jutlander Banks afdelingsdirektør i Mariager, Jeanette Leth Neldorf, er i disse uger ved at sætte sig til rette i chefstolen i bankens afdeling i Arden.

Her har den hidtidige afdelingsdirektør, Henrik Harbo Olesen, ønsket at få mere tid til sine kunder. Det får han nu - og fortsætter så i øvrigt i Arden-afdelingen som souschef.

Jeanette Neldorf, 44, har været afdelingsdirektør i Jutlander Bank i Mariager siden maj 2017.

- Jeg brænder for lederrollen. Jeg brænder for at udvikle personalet og for at sikre, at vi med konkrete indsatser lever op til bankens strategi om at være Danmarks mest personlige og tilgængelige – også i Arden, siger Jeanette Neldorf, der er i gang med en master-uddannelse i ledelse.

Jeanette Neldorf og Henrik Harbo Olesen kender i forvejen hinanden godt. De har i et par år været i sparringsgruppe sammen i et lederudviklingsforløb for alle afdelingsdirektører i Jutlander Bank.

- I forbindelse med ledertræningen blev vi opfordret til at skære ned på antallet af egne kunder.

- Da indså jeg, hvor glad jeg er for mine kunder og for den vigtige rolle, man har som rådgiver; nemlig at hjælpe kunderne med at få opfyldt deres drømme.

- Den rolle kan jeg slet ikke undvære”, forklarer den fremtidige souschef.

55-årige Henrik Harbo Olesen kom i 1993 som rådgiver til afdelingen i Arden, hvor han dengang boede og stadig bor.

Siden 2006 har han været afdelingsdirektør.

Jeanette Neldorfs skifte fra Mariager til Arden er i gang i disse uger, og 1. februar er skiftet helt på plads.

Da tiltræder samtidig hendes efterfølger i Mariager.

Navnet på efterfølgeren er indtil da ikke offentligt.