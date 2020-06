Jutlander Bank og Sparekassen Hobro Fonden uddeler igen millioner

Fonden uddelte næsten 1,2 millioner kroner til 13 projekter. Helt nøjagtig blev der uddelt kr. 1.189.408,00

- Det var tydeligt på antallet af ansøgninger til dette møde, at vores foreningsliv har været hårdt ramt af Covid-19. I fjor modtog vi ikke mindre end 47 ansøgninger på juni mødet, hvorimod vi i år kun modtog 24, hvoraf de 13 altså modtog støtte, fortæller Sparekassen Hobro Fondens formand Poul Søndberg i en pressemeddelelse.

- Selvom der kun var beskedne 24 ansøgninger, var der alligevel flere utrolig spændende projekter, som vi er rigtig glade for, at vi kan hjælpe i gang og være med til at støtte. Vi er naturligvis kede af, at vi denne gang måtte skuffe 11 ansøgere, men vi har for det første nogle skrappe lovkrav, at skulle leve op til og derudover har vi også vores egne vedtægter og uddelingspolitikker, fastslår Poul Søndberg.

- Vores næste uddelingsmøde er i slutningen af august, og her håber vi på, at der igen kommer rigtig mange ansøgninger. På det tidspunkt må der være stor aktivitet i foreningslivet, både det udendørs, som er i fuld gang, og det indendørs, som skal i gang med den kommende sæson. Vi har da også allerede modtaget 2 ansøgninger til næste bevillingsmøde, slutter Sparekassen Hobro Fondens formand, Poul Søndberg.

Den netop overståede uddeling af donationer spredte sig meget vidt, også økonomisk. Ikke færre end syv donationer var på over 100.000 kroer.

Uddelingens højdespringere var denne gang to spændende projekter til sportens verden. Hobro Tennisklub modtog 200.000 kroner til et stort baneprojekt på deres anlæg på Amerikavej.

Derudover var der også en donation på 200.000 kroner til Hobro Idrætscenter, så de fremover kan opdele Hal 1 i to dele, hvis og når der er brug for dette.

Lidt atypisk var der denne gang mange store donationer og kun en enkelt under 10.000 kroner.

Jutlander Bank leverer pengene

Selvom Fonden i dag hænger meget sammen med Jutlander Bank, så stammer Fondens grundkapital fra Sparekassen Hobros gennem mange år optjente reservekapital, men udbyttet som Fonden kan uddele til det lokale foreningsliv kommer reelt fra Jutlander Bank, hvor Sparekassen Hobro Fonden er stor aktionær.

Den store lokale fond er i sandhed blevet en ”guldåre” for foreningslivet og institutioner i området, og kassen tømmes jo aldrig, så der vil til stadighed kunne udloddes donationer til områdets frivillige foreninger og institutioner.

- Reelt set er det jo sådan, at jo bedre det går Jutlander Bank rent økonomisk, jo mere har vi i Fonden at kunne uddele til ansøgerne, idet pengene vi uddeler er renter og aktieudbytte fra Jutlander Bank, fortæller Sparekassen Hobro Fondens formand Poul Søndberg

- Med den seneste uddeling har vi i dette forår samlet set uddelt ikke mindre end kr. 3.575.051,00 til foreningslivet og institutioner i området. Det er vi bestemt stolte af og jeg er også helt sikker på, at alle modtagerne er glade. Havde de ikke modtaget de mange penge, var der mange ting i området, der ikke var blevet til noget, er jeg sikker på, fastslår Sparekassen Hobro Fondens formand Poul Søndberg.

- Der er dog stadig plads til nye ansøgninger og nye projekter. Alle ansøgninger fra området hvor Sparekassen Hobro i sin tid havde sit virkeområde, er velkomne, siger Poul Søndberg.

Nyt bestyrelsesmedlem i Fonden

I øvrigt har Sparekassen Hobro Fonden fået et nyt bestyrelsesmedlem, idet man måtte sige farvel til Bent Bjørn ved årsskiftet på grund af vedtægter om en aldersgrænse på 70 år.

I stedet er Anna-Lise Lassen blevet udpeget til at indtræde i bestyrelsen. Ud over bestyrelsespladsen i Fonden er Anna-Lise Lassen ligeledes i Jutlander Banks repræsentantskab, og var i sin tid også i Sparekassen Hobros repræsentantskab.

Næste bevillingsmøde afholdes tirsdag den 25. august.

De fik støtte

AGF Tennis - 100.000 kroner.

Valsgaard Gymnastikforening - 150.000 kroner.

Siem Forsamlingshus - 25.000 kroner.

Klejtrup Førtids- og Pensionistforening - 7.000 kroner.

Kig Ind Nørager, Kultur- og Forsamlingshus - 57.025 kroner.

Hobro Tennisklub - 200.000 kroner.

Nørager Borger- og Håndværkerforening - 150.000 kroner.

FDF Hobro - 55.000 kroner.

Oue Idræt & Kultur - 100.000 kroner.

AIA-Tranbjerg Fodbold Afdeling - 100.000 kroner.

Danhostel Hobro - 25.000 kroner.

Hobro Idrætscenter - 200.000 kroner.

Snæbum-Hannerup Landsbyråd - 20.383 kroner.