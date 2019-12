Juletog på toppen af Rema 1000

STØVRING: Nu standser (jule)-toget permanent i Støvring!

Rema 1000 på Hobrovej og Støvring-Sørup Lokalråd har nemlig nu indgået et flerårigt samarbejde om at få et juletog til at pynte og lyse i den mørke julemåned.

Aftalen markeres lørdag eftermiddag klokken 15 til 17, hvor der vil blive serveret gløgg og æbleskiver ved Rema 1000.

Juletoget lyser allerede op på dagligvarebutikkens tag og vil gøre det hele december måned.