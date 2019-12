Juletilbud på operabilletter

REBILD: Igen i år kombinerer Opera i Rebild afsløringen af det kommende års koncertprogram med et juletilbud på billetter – til julevenlige priser.

Fra 1. til 24. december er der på den måde mulighed for at give operaoplevelser i julegave - i form af enten billetter eller de populære ”Skovturspakker” fra Rold Storkro og Rebildhus med madkurv og picnicpose inkluderet i operabilletten.

Opera i Rebild finder i 2020 sted søndag 9. august på den smukke naturscene i Rebild.

Temaet for arrangementet bliver denne gang ”Magt og afmagt”, og publikum kan også i 2020 glæde sig til at møde danske og internationale solister i selskab med Aalborg Symfoniorkester og Den Jyske Operas Kor under ledelse af Giordano Bellincampi.

Preben Kristensen er igen den syngende konferencier, som med lune og latter leder publikum trygt gennem dagens program.

Interesserede kan læse nærmere om de forskellige juletilbud på Opera i Rebild hjemmeside www.operairebild.dk

Billetter kan i øvrigt købes via www.himmerlandsbilletten.dk og i Rebildporten.