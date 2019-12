Julen er en farlig tid for hunden

SKØRPING: Chokolade, rosiner, nødder og massevis af dejlig, fed mad. Mums… Det er rigtig jul med alle dens lækkerier!

Men husk nu, at det kun gælder for mennesker. For mange dyr – herunder ikke mindst hunde – er mange af julens madmæssige herligheder skadelige, nogle sågar livstruende. Det gør de opmærksomme på hos Skørping Dyreklinik.

- Nogle synes, at hunden også skal mærke, at det er jul, men det er et misforstået hensyn lige at give den en småkage, lidt konfekt, en æbleskive eller fedtkanten fra flæskestegen.

- Fed julemad ikke er lavet til dyremaver og ændringer i fodersammensætning og fodringstidspunkt resulterer ofte i opkast eller diarré. Det er heller ikke ualmindeligt, at hunde får akut betændelse i bugspytkirtlen efter et fedtrigt måltid, fortæller dyrlæge Gry Rauff Martinez fra Skørping Dyreklinik.

Der findes også en række ting, som direkte giver hunden en forgiftning. Det gælder blandt andet rosiner, nødder og chokolade. Spiser hunden det, er der brug for akut dyrelægehjælp. Det gælder i øvrigt også, hvis hunden spiser noget af de for årstiden populære planter, blandt andet den røde julestjerne, julerose, kristtorn eller misteltenen. Har man hund, eller for den sags skyld kat, bør man undlade disse planter indenfor i huset.

Summa-summarum. Lad hunden vide, at det er jul med en ekstra gåtur i fridagene, et ekstra stykke legetøj og måske en ekstra godbid – taget fra hundens eget spisekammer.