Julekoncert med Als-Øster Hurup Kirkekor

ØSTER HURUP: Als-Øster Hurup Kirkekors julekoncerter finder i år sted allerede tirsdag 3. december i Øster Hurup Kirke og torsdag den 5. december i Als Kirke. Begge aftener kl. 19.30

Koret, der som sædvanlig ledes af organist Troels Kold, vil dels følge op på forårskoncerternes første sats af Brahms’ storværk ”Ein deutsches Requiem” ved at fremføre første halvdel af anden sats sammen med førstesatsen.

Således fortsætter koret sin tradition med at ”tygge sig igennem” den klassiske musiks storværker. Dette arbejde har gennem årene resulteret i, at koret i ’sine’ to sognekirker har opført ni af de ti store korværker, der efter mange afstemninger blandt lytterne landede på DR’s top 10 liste over de mest populære korværker. Disse værker har koret opført med klaver gennem årene, og de kan nu opleves på DR’s hjemmeside dr.dk, hvor DR’s Symfoniorkester og -kor opfører dem.

Koret vil også fremføre en ’trilogi’, hvor samme tekst synges af tre af de mange forskellige komponister, der har sat den i musik gennem tiderne. Teksten er den, vi danskere kender fra salmen ”Som tørstige hjort monne skrige”, og den blev første gang sat i musik i 1570 af Palestrina, hvor teksten var på latin (Sicut cervus). Siden satte Mendelssohn musik til en tysk oversættelse af teksten i 1837 (Wie der Hirsch schreit), og i 1932 komponerede Oluf Ring den melodi, vi synger på dansk i dag.

Og så vil koret selvfølgelig synge en række af de elskede danske julesalmer og -sange, så julestemningen så småt kan indfinde sig - også selv om det er først på julemåneden.

Lili Olesen sidder ved klaveret i Øster Hurup Kirke og ved koncerten i Als Kirke trakterer hun selvfølgelig kirkens nye flygel.