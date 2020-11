Julefrokost med blues og gumbo

Kulturhuset i Arden er lørdag 21. november klar med et noget anderledes ”julefrokosttilbud”.

På en aften med blues-toner i højsædet disker blues-musikeren HP Lange først op med en omgang klassisk Louisiana Gumbo til alle, inden han giver solokoncert med et repertoire bestående af egne sange og sange fra den amerikanske blues/roots-tradition.

- Vi har tidligere haft mindeværdige koncerter i huset med HP Lange, hvor han har fortalt om dette koncept. Og da vi havde en ledig plads i koncertkalenderen, syntes vi, det kunne være en skæg idé at få afprøvet nu, hvor de traditionelle julefrokosttilbud er begrænset pga. corona-restriktionerne, fortæller Arne Arildsen fra Kulturhusforeningen i Arden.

HP Lange har efterhånden ernæret sig som professionel bluesmusiker i mere end 30 år.

I 1994 bosatte han sig i New Orleans, hvor han spillede fast på flere klubber, og det var også her, han lærte at lave Gumbo - Louisianas nationalret.

Siden er det blevet til utallige koncerter i ind- og udland - og ikke færre end 12 albums.

Tre albums er blevet præmieret med en Danish Music Award for bedste blues/folk udgivelse - senest her i 2020.

Derudover blev HP Lange i 2010 kåret som årets bluesmusiker og har i årenes løb modtaget flere andre priser.

Arrangementet i Kulturhuset i Arden gennemføres selvfølgelig helt i overensstemmelse med gældende covid-19-retningslinjer, og af samme grund er der kun 50 billetter til salg.

Billetterne koster 200 kr. inklusive Lousiana Gumbo - og de kan enten købes på de lokale biblioteker eller via himmerlandsbilletten.dk