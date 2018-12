Jul som i gamle dage

REBILD: Der var forleden godt fyldt op med voksne nisser på Spillemandsmuseet i Rebild, hvor der var stillet juleboder op til Gammel Jul på museet. På øverste sal kunne gæsterne blandt andet finde inspiration til at pynte deres eget juletræ - her var sat to store juletræer op, der havde plads nok til ekstra pynt. Derud- over var der gjort klar med gryder og julemad, der i høj fart blev båret fra køkkenet og videre ud til boderne.

Midt i klargøringen var der plads til, at både julemænd og -kvinder kunne gå rundt og sludre, før de første besøgende for alvor begyndte at lægge vejen forbi museet.

Ved arrangementets start var der dog flere arrangører og indehavere af boder, end der var gæster.

Gæsterne begyndte dog lige så stille at køre op på parkeringspladsen, som formiddagen skred frem.

Samtidig var der så meget pynt, der skulle klippes og flettes til indviklede stjerner og servietter, at det var svært at gå gennem lokalet uden at blive tilbudt en plads og en opskrift på julepynt.

Derudover var der gjort klart med hjerter af gamle persienner og rullegardiner, idéer til at folde juleservietter og opskrifter på at klippe julepynt.

Men udover at klippe og flette skulle der også sælges.

Den del stod blandt andet Helle Aaen Jensen for. Hun arbejder til dagligt som kordegn i Hasseris Kirke. Hun var på museet med sin voksne datter for at sælge hjemmelavede keramikfigurer. Her var for eksempel glinsende grønne træer i miniatureformat og nisser med højde i hatten.

Det var første gang, at hun havde en bod op til jul.

Er godt for byen

Hun havde glædet sig til at prøve det af og mente, at dagens arrangement var vigtigt for Rebild.

- Det giver sammenhold for dem, der gerne vil gøre noget for deres lokalområde, sagde hun.

Men selvom glæden var til at føle på, er det også okay at skulle beskæftige sig med andet end julestemning og nisser.

- Nu skal der heller ikke være mere jul, griner hun med tanke på bodens mange nisser.