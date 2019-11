Jul, Le Mans og krig i Kinorevuen

SKØRPING: Kinorevuen præsenterer tre nye film.

Den første er Last Christmas.

Emilia Clarke viser nye sider af sit talent i komedien Last Christmas. Filmen handler om Kate, der ikke kan finde sin plads i livet. Hun brokker sig over alt i tilværelsen og træffer konstant de forkerte beslutninger.

Men så møder hun den fantastiske Tom. Langsomt tør hun igen lukke drømmene ind og lytte til sit hjerte - nu med hans hånd i hendes. Sammen går de to julen i møde med kærlighed i hjertet og mod på livet, for hvad skulle dog kunne gå galt?

Sangeren George Michael har været med til at udvikle ideen til filmen, som er stærkt inspireret af den musikalske juleklassiker ”Last Christmas”.

Den næste i rækken er Le Mans ’66.

Oscarvinderne Matt Damon og Christian Bale har hovedrollerne i LE MANS ’66, som er baseret på den virkelige historie om den visionære, amerikanske bildesigner Caroll Shelby (Matt Damon) og den frygtløse, britiske racerkører Ken Miles (Christian Bale), der sammen tog kampen op mod de fysiske love og deres egne personlige dæmoner for at bygge en revolutionerende racerbil for Ford. Sammen udfordrede de Enzo Ferraris altdominerende racerbil i 24-timers løbet Le Mans i Frankrig, 1966.

Den sidste er Apocalypse Now: Final Cut.

Det er nu 40 år siden, at krigsfilmen, der af mange betegnes som historiens bedste, havde premiere, men filmen har aldrig tidligere været vist, som Coppola selv ønskede det – før nu.

Under Vietnam-krigen sendes den amerikanske efterretningsofficer Benjamin L. Willards (Martin Sheen) på en hemmelig mission. Han skal opspore og likvidere den gale oberst Kurtz (Marlon Brando), der skjuler sig dybt inde i Cambodjas jungle, hvor han har etableret sig med sin egen hær af indfødte. Det bliver en rejse gennem krigens helvede og en indre rejse til sindets afkroge.

”Apocalypse Now” er belønnet med ikke mindre end to Oscar-statuetter og nomineret til yderligere seks. Filmen har ligeledes vundet Guldpalmen, tre Golden Globes, to BAFTA-priser og utallige andre udmærkelser.