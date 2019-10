Judy Garland synger i Kinorevuen

SKØRPING: Kinorevuen i Rebild har i den kommende uge tre nye film på repertoiret. Heriblandt en Danmarkspremiere torsdag 24. oktober.

Præcis 50 år efter sanglegenden Judy Garlands alt for tidlige død, portrætteres hun i filmen ”Judy” af Oscar-vinder Renée Zellweger, der i rollen som Judy Garland leverer en ny pragtpræstation.

Filmen udspiller sig, da sangikonet er 46 år og allerede har levet et turbulent liv.

Ingen aner, at det hele er forbi om få måneder, og at Judys allersidste koncert bliver i Falkoner Centret i København.

Filmen ”judy” er baseret på Peter Quilters teaterstykke, ”End of the Rainbow”.

Kinorevuen kan i den kommende uge også byde på filmen ”Ud og stjæle heste” baseret på Per Pettersons bestseller af samme navn.

Filmens hovedperson Trond (Stellan Skarsgård) sidder i en hytte langt oppe i Norge og glæder sig nytårsaften, som han skal fejre helt alene. Men så støder han på en nabo, som viser sig at være en mand, han kendte 50 år tilbage. Det var den sommer, hvor Tronds far forberedte sit helt store svigt - og Trond duftede til den kvinde (Danica Curcic), han allerhelst ville være sammen med, men som desværre også var den samme, som faderen ønskede at dele sit liv med.

Tredje og sidste nye film i Kinorevuen er ”Blinded by the Light” om en britisk teenager med pakistansk baggrund, der benytter poesien som et middel til at flygte fra byens intolerance og sin traditionelle fars stærke holdninger. Dvs. lige indtil han bliver introduceret for Bruce Springsteens musik, og pludselig får mod til at snakke med pigen, han er vild med – og lærer at leve livet og forstå sin egen familie.