Jubilæumstegn til ni gardere

HIMMERLAND: Himmerlands Garderforening uddelte på sin nylige generalforsamling ni jubilæumstegn til lige så mange medlemmer.

Nemlig:

60 år - november-54 Orla Juul Nielsen

50 år - januar-58 Bent Hjort Knudsen

40 år - april-70 Jørn Saaby

40 år - august-76 Kjeld P. Lorentsen

40 år - januar-78 Sten Jensen

40 år - februar-78 Niels Kristian Bisgaard

25 år - april-88 Claus Storgaard Nielsen

25 år - maj-89 Sten Andersen

10 år - januar-90 Morten H. Andersen

Himmerlands Garderforening så dagens lys 4. december 1914 - altså for mere end 100 år siden - men dengang som nummer 34 i rækken af garderforeninger.

Foreningen blev stiftet af ”nogle gode og velmenende gamle gardere”, fremgår det af annalerne.

Én gang garder

Formålet var blandt andet ”at styrke og sammenknytte det gode, kammeratlige forhold blandt medlemmer ved afholdelse af fester, sammenkomster og foredrag, kærlighed til Konge og fædreland samt at yde hjælp til trængende forhenværende gardere, deres enker og børn”.

Det fremgår af foreningens hjemmeside.

Mange af de gamle bestemmelse i love og forordninger er forsat gældende i nutiden.

Garderforeningerne giver ”gamle gardere mulighed for at genopleve og fastholde kammeratskab, sammenhold, korpsånd og traditioner, som man lærte at værdsætte under tjenesten ved Den Kongelige Livgarde”.