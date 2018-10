John løftede sig til DM-titel

GRAVLEV: I slutningen af september afholdt Dansk Styrkeløft Forbund DM i disciplinen klassisk bænkpres på Sportshøjskolen i Aalborg.

Ved den begivenhed slog 71-årige John Terragni fra Gravlev sin egen rekord, og blev dermed Dansk Mester i sin vægtklasse og aldersgruppe.

Samtidig fik John også en pokal for "Bedste løfter, Masters 4". En pokal, der gives til den deltager i aldersgruppen, som har løftet mest i forhold til sin egen kropsvægt.

Mange lokale har nok set John løbe på landevejene omkring Gravlev gennem de sidste 25 år. Den aktivitet blev der sat en stopper for, da han i april 2015 fik en ny hofte. I stedet for at løbe, begyndte John at træne ved Frem Fitness i Skørping, og i juni måned i år skiftede han til Aalborg Styrkeløfter Klub.

Siden har John deltaget i to konkurrencer. For fjorten dage siden ved Jyske Mesterskaber slog han den hidtidige rekord i 3-kamp i sin klasse. Det gjorde han ved at løfte i alt 392,5 kilo fordelt på disciplinerne; squat (130 kg.), dødløft (157,5 kg.) og bænkpres (105 kg.).

Ved lørdagens DM i bænkpres satte John 5 kilo ekstra på stangen, og løftede uden besvær 110 kg. Han har således i løbet af to uger hævet rekorden i bænkpres med i alt 30 kilo for aldersgruppen Masters 4.

John Terragni er tidligere lektor i engelsk ved Aalborg Handelsgymnasium. Han er også uddannet keramiker fra Det Jyske Kunstakademi. Sammen med Anette Bruun Hansen har han netop åbnet det lille bitte galleri, "Pocket Gallery" i Gravlev.